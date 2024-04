“Este lugar es extra especial para mí, siempre lo ha sido desde la primera vez que vine. Recuerdo que vine por primera vez y toqué en el Estadio Azteca, no toqué en clubes, construí mi camino y fui directamente ahí, fue la experiencia más increíble de mi vida, conociendo a la gente que me apoyó, fue muy especial el amor que me dieron”, señaló el intérprete de American Woman.

El cantante saludó y hasta se metió a su puesto para ver cómo preparaban las hamburguesas, hot dogs y papas a la francesa que venden en el puesto El Jarocho, ubicado en calle 13 de Septiembre, esquina con Patriotismo de la colonia Escandón de la delegación Miguel Hidalgo.

Será el próximo 24 de mayo cuando sea lanzando de manera oficial el nuevo disco de Lenny Kravitz.