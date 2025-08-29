$!Disfruta Selena Gomez su despedida de soltera en las playas de Los Cabos

La cuenta regresiva para la boda de la estrella de Hollywood Selena Gomez con el productor musical Benny Blanco ha comenzado. Para despedirse de la soltería, la cantante viajó a las playas de Los Cabos, México, en compañía de sus amigas más cercanas, donde disfrutó de una fiesta llena de lujos y momentos inolvidables. La futura Sra. Levin fue sorprendida por su grupo de amigas con una celebración íntima y elegante. Según las imágenes que la propia artista compartió en sus redes sociales, la fiesta incluyó un recibimiento con mariachis y un yate en el que disfrutaron del sol y el mar.

En las fotos también se pudo ver un letrero con la frase “Mrs. Levin”, el apellido de su prometido, lo que ha emocionado a sus fans. La cantante fue sorprendida con fotos de estilo vintage retro, en las que nos comparte el gran diseño y celebración que tuvo, llena de globos de corazones que conmemoran este gran paso en su vida privada y amorosa. La cantante, quien tiene raíces latinoamericanas, disfrutó de una de las noches más especiales de su vida, junto a cenas únicas, con sus seres queridos y la música que más representa a México, los mariachis, señala milenio.com El estilo de Selena Gomez fue uno de los aspectos más comentados del fin de semana. La cantante lució una serie de atuendos de color blanco, el cual fue el hilo conductor de la celebración.





Entre los looks más destacados se encuentran un minivestido de perlas con un velo y un bikini blanco con otro velo que tenía la frase Bride to be bordada, el cual nunca se quitó y mantuvo puesto en las fotos más importantes, recordándonos que la niña que vimos en Disney ahora está por dar un paso más en su vida. Mientras en el fondo de sus fotos, Selena tenía como paisaje el mar de una de las playas más queridas del país.

La pareja se conoció en 2013, cuando trabajaron en la canción Same Old Love, aunque en ese momento solo mantuvieron una relación profesional.