Disfrutan Ángela Aguilar y Christian Nodal de su amor en el Caribe

En medio de nuevas especulaciones sobre su relación, incluido un supuesto interés por vender la exclusiva de su boda por cinco millones de dólares, Ángela Aguilar y Christian Nodal han optado por ignorar los rumores y dejar que sus imágenes hablen por sí solas.
Prueba de ello fueron las recientes fotos en las que la pareja se mostró cercana y romántica durante sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana.
El cantante llegó junto a su esposa a La Romana el pasado 3 de abril, donde el día 4 ofreció un concierto como parte de su gira Pa’l Cora Tour.
Desde su arribo, ambos compartieron en redes sociales diversas fotografías en las que aparecen disfrutando del destino, con el mar y los atardeceres de fondo, dejando ver la complicidad y el buen momento que atraviesan.
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Una publicación compartida por EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)
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Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron algunos momentos de su escapada a República Dominicana, donde se dejaron ver relajados y muy cercanos. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la hija de Pepe Aguilar escribió.
“República, mi amor, sol, calma y el corazón lleno”, reflejando el ambiente de tranquilidad que han disfrutado durante su estancia. Por su parte, Nodal publicó en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la cantante en un momento íntimo.
La pareja eligió como destino Altos de Chavón, en La Romana. En distintas imágenes, se les ve abrazados, besándose y disfrutando del entorno natural, incluso en escenas donde Ángela camina descalza mientras recorren el lugar, detalla quien.com
El intérprete de Adiós amor también compartió una postal en la que aparece frente al mar con los brazos abiertos, transmitiendo calma y conexión con la naturaleza.
Altos de Chavón es una villa construida en piedra coralina sobre un acantilado, inspirada en un pueblo mediterráneo del siglo XVI, con vistas al río Chavón. Inaugurada en 1982 como parte del complejo Casa de Campo Resort & Villas, es uno de los desarrollos turísticos más exclusivos de la región.
De acuerdo con reportes de Despierta América, los cantantes recorrieron el lugar rodeados de paisajes naturales y espacios culturales, disfrutando de unos días de descanso en medio de su agenda profesional.
Christian Nodal vivió una noche de éxito en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana, donde miles de personas corearon sus canciones y lo ovacionaron durante su presentación.
El intérprete llegó al recinto acompañado de su esposa, Ángela Aguilar, quien también compartió en redes algunos momentos de su estancia en el país caribeño.