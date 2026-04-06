Disfrutan Ángela Aguilar y Christian Nodal de su amor en el Caribe

En medio de nuevas especulaciones sobre su relación, incluido un supuesto interés por vender la exclusiva de su boda por cinco millones de dólares, Ángela Aguilar y Christian Nodal han optado por ignorar los rumores y dejar que sus imágenes hablen por sí solas.

Prueba de ello fueron las recientes fotos en las que la pareja se mostró cercana y romántica durante sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana.

El cantante llegó junto a su esposa a La Romana el pasado 3 de abril, donde el día 4 ofreció un concierto como parte de su gira Pa’l Cora Tour.

Desde su arribo, ambos compartieron en redes sociales diversas fotografías en las que aparecen disfrutando del destino, con el mar y los atardeceres de fondo, dejando ver la complicidad y el buen momento que atraviesan.