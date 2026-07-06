Disfrutan famosos del último partido de la Selección Mexicana en el Mundial

Antes del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, miles de aficionados se reunieron en el Estadio Azteca para demostrar su apoyo a su equipo.

Entre ellos destacó la presencia de diversas celebridades, entre los famosos que más llamó la atención durante el torneo es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien ha demostrado en distintas ocasiones su pasión por el futbol.

La estrella del regional también manifiesta su respaldo incondicional a la Selección Mexicana, a lo largo de la Copa Mundial 2026, el cantante ha asistido en repetidas ocasiones al Estadio Azteca para vivir de cerca los encuentros del equipo nacional, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos entre los aficionados que acuden a las gradas.