Disfrutan famosos del último partido de la Selección Mexicana en el Mundial

Antes del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, miles de aficionados se reunieron en el Estadio Azteca para demostrar su apoyo a su equipo.
Entre ellos destacó la presencia de diversas celebridades, entre los famosos que más llamó la atención durante el torneo es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien ha demostrado en distintas ocasiones su pasión por el futbol.
La estrella del regional también manifiesta su respaldo incondicional a la Selección Mexicana, a lo largo de la Copa Mundial 2026, el cantante ha asistido en repetidas ocasiones al Estadio Azteca para vivir de cerca los encuentros del equipo nacional, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos entre los aficionados que acuden a las gradas.
A través de sus redes sociales, el intérprete publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece acompañado por su abuelo y su esposa Daisy Anahy, disfrutando del ambiente previo al encuentro.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)
Una publicación compartida por Eduin Caz (@eduincaz)
Quienes también mostraron su apoyo, esta vez desde el Estadio Azteca y en la comodidad de un palco, fueron los integrantes de la Banda MS, en las fotos que comparten en su cuenta de Instagram aparecen Walo Silvas, Alan Ramírez, Sergio Lizárraga, y otros músicos de la agrupación.
Acompañando la foto, los vocalistas postearon la frase: “Que nuestro anhelo se convierta en historia, vamos mi selección”.
Desde Wollywood también llegó la reconocida actriz Eva Longoria, acompañada de su esposo José Bastón, ambos fueron recibidos a su llegada al Estadio Azteca, portando la playera verde, mostrando así su apoyo a la escuadara mexicana.
Jesús Ortiz, líder y vocalista del grupo Fuerza Regida, fue otro de los famosos que se dio cita al encuentro entre México e Inglaterra, compartiendo un clip, en el que se escucha de fondo el tema Se logró.
El campeón de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez llegó acompañado de su esposa Fernanda Gómez y una de sus hijas, encontrándose en uno de los pasillo con Fer y Alex del grupo Maná, previo a su presentación en el medio tiempo del partido, para después dirigirse al palco donde lo esperaban famosos como Jaime Camil, Sebastián Rulli, entre otros.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Pablo Lemus Navarro (@pablolemusn)
Una publicación compartida por Pablo Lemus Navarro (@pablolemusn)
A través de un clip en sus redes sociales, Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo, brindaron todo su apoyo a la selección, además de dedicarles un emotivo mensaje.
”Hay que estar en las buenas y en las malas. Estuvimos con la selección, nos regalaron un mundial expectacular, innolvidable, y todos dijimos ¡Ganamos!, y ahora hay que decir perdimos, lo hicieron muy bien, así que no tenemos más que agradecerles a toda la selección por el mundial que nos regalaron”, expresó el actor y cineasta mexicano.
Triunfando como siempre, portando orgullosamente la verde, estuvo también en el Estadio Azteca, la cantante y actriz Belinda, quien conquistó a las cámaras con su belleza desde las gradas, además de hacer viral su frase A que sí.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Joseph (@pelu_lazcano)
Una publicación compartida por Joseph (@pelu_lazcano)
Becky G también se dio cita a este esperado encuentro, y en un clip se le puede ver portando el jersey completo de la selección, saludando a los jugadores de la selección mexicana en uno de los pasillo que dan al campo de juego.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Mexican National Team (@miseleccionmx_en)
Una publicación compartida por Mexican National Team (@miseleccionmx_en)