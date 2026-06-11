Disfrutan famosos el inicio del Mundial 2026 en México

El inicio de la Copa del Mundo 2026 ha causado gran sensación a millones de personas que disfrutan de esta gran fiesta mundialista, evento al que se sumaron varios famosos de la música, cine, deporte y televisión.

Figuras como Banda MS, La Adictiva, Saúl “Canelo Álvarez, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Diego Boneta, Juan Pablo Medina, Renata Notni, entre otros, disfrutaron del inicio del primer partido de la selección mexicana.

A través de sus redes sociales, la agrupación mazatleca Banda MS, se ve reunida en una gran sala, interpretando el tradicional Himno Nacional Mexicano, portando la playera oficial de la selección mexicana, listos para disfrutar del primer encuentro del mundial entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.