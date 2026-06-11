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Inauguración

Disfrutan famosos el inicio del Mundial 2026 en México

Figuras como Banda MS, La Adictiva, Saúl “Canelo Álvarez, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Diego Boneta, Juan Pablo Medina, Renata Notni, se pueden apreciar disfrutar del primer encuentro de la selección mexicana
Leopoldo Medina |
11/06/2026 14:22
11/06/2026 14:22

El inicio de la Copa del Mundo 2026 ha causado gran sensación a millones de personas que disfrutan de esta gran fiesta mundialista, evento al que se sumaron varios famosos de la música, cine, deporte y televisión.

Figuras como Banda MS, La Adictiva, Saúl “Canelo Álvarez, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Diego Boneta, Juan Pablo Medina, Renata Notni, entre otros, disfrutaron del inicio del primer partido de la selección mexicana.

A través de sus redes sociales, la agrupación mazatleca Banda MS, se ve reunida en una gran sala, interpretando el tradicional Himno Nacional Mexicano, portando la playera oficial de la selección mexicana, listos para disfrutar del primer encuentro del mundial entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

$!Banda MS.
Banda MS.

En otro clip se les puede ver disfrutar de una cascarita de futbol, intentando meter un gol a uno de sus compañeros en la portería.

”Comenzando familia”, es la frase con la que acompaña a la imagen en la que aparecen Alan Ramírez, vocalista, y demás compañeros músicos, disfrutando de algunos bocadillos y bebidas.

$!La Adictiva.
La Adictiva.

Otro de los grupos que también se sumó a este momento fue Banda La Adictiva, que a través de su cuenta oficial en Instagram, lanzan una invitación a todos sus fans a no perderse ningún partido de la selección mexicana, esto desde el monumento del Ángel de Independencia en Ciudad de México, portando también la playera de la selección nacional.

A quien también se le vio disfrutando del inicio de la fiesta futbolística fue al boxeador jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez, quien llegó al Estadio Azteca, junto a su esposa Fernanda Gómez, listos para apoyar a la selección

$!Saúl “Canelo” Álvarez.
Saúl “Canelo” Álvarez.

En otro video que circula también en X, se puede apreciar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebrar el primer gol de la selección, acompañada de Clara Brugada, y un sin número más de personas disfrutando el momento.

$!La Presidenta de México Claudia Sheinbaum.
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Otros famosos que también disfrutaron de este primer encuentro y compatieron en sus redes sociales, estan Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Medina, Mariana Ochoa, Renata

  • $!Renata Notni.
    Renata Notni.
  • $!Diego Boneta.
    Diego Boneta.
  • $!Mariana Ochoa junto a sus hijos.
    Mariana Ochoa junto a sus hijos.
  • $!Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Medina.
    Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Medina.
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