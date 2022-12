$!Disfrutan famosos una Navidad en familia

A través de un video en su cuenta de Instagram, la cantante Yuri envió un emotivo mensaje navideño, deseando a todos la mejor de las navidades reunidos en familia.

“Que tal familia, pensé que esta Navidad sería diferente, que tendría que pasarla sola en un cuarto aislada, pero Dios nuevamente me sorprendió con su gracias y amor, me demuestra con su amor que las cosas más importantes no son los regalos, el árbol no tiene sentido si la familia no está ahí, no hay adorno que lo decore más que la familia sentado uno al lado de otro. Si para ti esta fecha significa regalos, hazle uno a Dios, entrégale tu corazón! ¡Feliz Navidad familia!”.