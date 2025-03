Disfrutan Jack Black y Héctor Jimenez de grato reencuentro, a 20 años de ‘Nacho Libre’

Desde su estreno en 2006 la película se convirtió rápidamente en un clásico de la comedia, destacando no solo por su humor único, sino también por la química entre sus protagonistas. A lo largo de los años, la película ha alcanzado un estatus de culto entre los fanáticos del cine.

Está dirigida por Jared Hess, donde Jack Black interpretó a Ignacio, un cocinero de un monasterio mexicano que aspira a ser luchador profesional para ayudar a los huérfanos a su cargo.

Héctor Jiménez desempeñó el papel de Steven, apodado “Esqueleto”, un ladrón y huérfano que se convierte en compañero de lucha de Ignacio. Filmada en Oaxaca, México, la película cautivó al público con su estilo cómico peculiar y su narrativa entrañable.

Tras Nacho Libre, Jack Black continuó su carrera en el cine y la música. Se destacó en la exitosa saga Kung Fu Panda, donde prestó su voz al personaje principal, Po. También participó en películas como Jumanji: Welcome to the Jungle y su secuela, y en 2023, dio voz al personaje de Bowser en la película Super Mario Bros. A lo largo de su carrera, Jack Black ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y plataformas.

Por su parte, Héctor Jiménez también ha continuado su carrera actoral, principalmente en proyectos mexicanos. Ha trabajado en filmes como El Infierno, Pastorela y Suave Patria. Además, participó en la serie de Netflix ¿Quién Mató a Sara? en 2021.