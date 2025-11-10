Disfrutan Jim Carrey y Taylor Momsen, emotivo encuentro, 25 años después de ‘El Grinch’

El fin de semana, el Peacock Theater de Los Ángeles reunió dos momentos memorables: la inducción de Soundgarden al Salón de la Fama del Rock and Roll y un inesperado reencuentro entre dos rostros icónicos del cine. Jim Carrey, anfitrión de la ceremonia, y Taylor Momsen, invitada especial del tributo, coincidieron por primera vez desde El Grinch (2000), cinta en la que dieron vida al gruñón habitante de Villaquién y a la pequeña Cindy Lou Who. El esperado reencuentro entre Jim Carrey (El Grinch) y Taylor Momsen (Cindy Lou Quién) ocurrió 25 años después del estreno de la película, durante la alfombra roja de la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 en Los Ángeles.

Jim Carrey and Taylor Momsen reunite for the first time since filming ‘How the Grinch Stole Christmas’ 25 years ago.



🎥: @Tomas_Mier pic.twitter.com/z0nV6JHPkY — Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2025

Carrey estuvo allí para introducir a la banda Soundgarden, y Momsen, quien ahora es la líder de la banda The Pretty Reckless, actuó con los miembros restantes de Soundgarden. Su coincidencia en el evento, que marcó la primera vez que se reunían en público desde la película, fue un momento de gran nostalgia, detalla milenio.com

Taylor Momsen interpetró a Cindy Lou en El Grinch.

Las declaraciones de los actores a medios como People resaltaron la emoción y la calidad de su vínculo, a pesar del tiempo transcurrido: El actor canadiense se mostró sorprendido y encantado por el encuentro: “No nos habíamos visto desde El Grinch”, comentó el actor con una sonrisa, destacando el largo tiempo transcurrido desde que compartieron set. Taylor Momsen, que tenía solo siete años durante el rodaje, compartió con la revista People sus recuerdos más queridos sobre la actitud de Carrey en el set, incluso bajo el extenso maquillaje del Grinch.