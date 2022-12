Disfrutan la experiencia Metallica con Dospadós en el ágora del Isic

Como parte de la realización de la XVII Muestra Gastronómica y Cultural de Escuinapa, se presentó en el ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura, el grupo de rock Dospados, con el espectáculo “Metallica Xperience”, con los mejores covers de esa banda estadounidense de thrash metal.

Con las gradas del ágora más que atiborradas, como pocas veces suele verse, la banda ofreció un espectáculo de sonido, luces, humos y fuego en el que interpretó lo mejores éxitos de Metallica, acompañado por coros, gritos y aplausos de los asistentes, que los había de todas las edades y todos igual de entusiasmados.

Mientras en la vendimia de los escuinapenses, también llena de visitantes y comensales, se mostraba lo más rico de la gastronomía del municipio sureño, en el ágora las guitarras eléctricas lanzaban chispas y los batucazos llovían como piedras, mientras los rugidos de las voces hendían el aire.

Dospadós, una banda originaria de Culiacán, se ha especializado en interpretar covers de rock y otros géneros similares y se ha presentado con ellos en Mazatlán y otras ciudades del noroeste de México.

Entre las piezas que interpretaron se hallan “Creeping death”, “Four Horsemen”, “For whom the bell tolls”, “Orion”, “The Unforgiven”, “Sad but true”, “Face to black”, “Master of puppets”, “Enter sandman”, “Blackened”, “Whiskey in the jar” y “Seek and destroy”, entre otros.