Señaló que este Día del Padre se la pasara trabajando, por lo que no podrá estar con su familia.

“Generalmente me la pasó trabajando el Día del Padre, pero cuando tengo oportunidad me la paso con mis padres conviviendo; es la primera vez que vengo a Mazatlán, y la verdad mis respetos para la comida esta super rica, y ya me llevaron a recorrer un poco Mazatlán y está todo muy bonito, ya me quiero quedar aquí “, expresó Medio Metro.

El famoso bailarín anunció que está próximo a lanzar algunos temas del género cumbia para poner a bailar a todo México.

“Próximamente vamos a lanzar una nueva canción, es una sorpresa, pero les va a gustar, porque se van a poner a bailar junto conmigo”, dijo el personaje que se viste como si fuera el Chavo del 8.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes los jugadores del equipo de Mazatlán FC, Ake Lova y Jorge Padilla, quienes estuvieron conviviendo con sus fans y otorgando algunos autógrafos.

Al final, Medio Metro puso a bailar a los congregados en la plaza al compás de la cumbia de “puro cabeceó, puro cabeceó”.