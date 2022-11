En el desfile de este año particioan 16 globos gigantes, 28 carrozas, 40 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 10 grupos de actuación, 700 payasos y un Santa Claus.

A la procesión de personajes se sumaron la cantante Paula Abdul, en su primera aparición en el desfile; la banda de indie pop Fitz and the Tantrums; la banda de chicos Big Time Rush; el presentador de Blue’s Clues & You! Josh Dela Cruz; la cantante Gloria Estefan; el cantante de gospel Kirk Franklin; el actor Mario López; la estrella del reggae Ziggy Marley; y Miss America 2022, Emma Broyles.

Además, los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who y las estrellas de Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg, y Jimmy Fallon & The Roots .