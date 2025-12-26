Disfrutan millones de personas del ‘Snoop’s Holiday Halftime Party’

Una combinación de grandes éxitos de Snoop Dogg y clásicos navideños animó el US Bank Stadium durante el medio tiempo del partido del jueves 25 de diciembre entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, transmitido en vivo por Netflix como parte de su NFL Christmas Gameday 2025. El rapero de 54 años se apoderó del escenario acompañado por la estrella country Lainey Wilson y el grupo Huntr/x,conformado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, conocidos por su participación en la película animada Kpop Demon Hunters e intérpretes del tema Golden.

El evento fue presentado Martha Stewart como el Snoop’s Holiday Halftime Party, que incluyó una versión especial de Twas the Night Before Christmas narrada por Snoop Dogg. El rapero hizo su entrada con un traje cruzado rojo estilo bombero, complementado con un largo abrigo rojo con ribetes de piel. Durante la actuación, interpretó una mezcla de sus temas más reconocidos, comenzando con The One and Only, seguido por My Favorite Things y Nuthin’ But a ‘G’ Thang.

Snoop Dogg.

La presentación contó con el acompañamiento de una pequeña orquesta, bailarines vestidos con trajes inspirados en bastones de caramelo y una banda de música en vivo, que contribuyó a crear un ambiente navideño. La transmisión en línea registró comentarios de algunos espectadores sobre la calidad del audio de la voz de Snoop, un desafío común en espectáculos en vivo que implican movimiento por el escenario y el campo de juego. Tras sus primeros temas, Snoop Dogg se unió a Huntr/x para interpretar una versión pop de The 12 Days of Christmas. Luego, Lainey Wilson llegó al centro del campo en un trineo blanco, vestida con un mono blanco y un sombrero de vaquero, para cantar Santa Claus Is Coming to Town.

Snoop Dogg junto a Hunt/X Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.

La parte final del espectáculo estuvo a cargo del tenor italiano Andrea Bocelli y su hijo Matteo, quienes ofrecieron un dueto de White Christmas. El cierre del segmento reunió a todos los artistas, incluyendo a Snoop, Wilson y Huntr/x, interpretando un clásico navideño. El segmento de Snoop Dogg concluyó con una imagen familiar: el rapero rodeado de sus hijos y nietos, todos vestidos con pijamas navideños, en una escena que reforzó el carácter festivo del espectáculo. Además, Martha Stewart presentó un mensaje pregrabado recordando a los espectadores que la segunda mitad del partido estaba por comenzar. Snoop comentó previamente a Tudum que el espectáculo sería “unas vacaciones para recordar”, y durante la transmisión bromeó sobre la combinación de NFL, Netflix y su participación en Navidad, destacando que buscaban ofrecer “música, amor y buen rollo” para los espectadores.

Andrea y Matteo Bocelli participan también en el espectáculo navideño.