Disney+ confirma desarrollo de nueva serie de ‘Daredevil’, según Variety

Disney + confirmó la continuación de la serie de Marvel Studios, Daredevil, y reveló a sus nuevos escritores y productores.

De acuerdo con Variety, la empresa reveló que puso en marcha una nueva serie sobre el “Diablo de Marvel”, protagonizado por Charlie Cox, cuyos escritores y productores ejecutivos serán Matt Corman y Chris Ord.

Daredevil tuvo tres temporadas entre 2015 y 2018 en la plataforma de Netflix. En ese tiempo también se lanzaron series como The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. En 2018, todas las producciones fueron canceladas y, aunque no se desveló el motivo, parece ser que Marvel tomó esta decisión para dejar todo el protagonismo a sus nuevas series de Disney+.