Disney+ lanza fecha de estreno en streaming de ‘Doctor Strange 2’

La película, que transcurre tras los eventos de Avengers: Endgame, está liderada por Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), a quien se le sumarán Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) y Xochitl Gomez (América Chavez).

No obstante, Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue la película más taquillera durante su primer fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, recaudando 61 millones de dólares, según estimados de la industria.