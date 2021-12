Susan Arnold asumirá el cargo como nueva presidenta del Consejo de The Walt Disney Company el 31 de diciembre con lo que se convierte en la primera mujer que está al frente de la compañía en sus 98 años de historia.

Arnold va a sustituirá Robert A. Iger, que en febrero de 2020 fue nombrado presidente ejecutivo y director de los proyectos creativos de Disney.

“Susan es una ejecutiva increíblemente estimada y es imposible cuantificar cómo ha contribuido a la compañía con su rica experiencia, integridad inquebrantable y juicio experto desde que entró en el Consejo en 2007”, afirmó Iger.

“Arnold lleva 14 años laborando en Disney y desde 2018 fue la directora principal independiente del Consejo. “Susan es la perfecta elección como presidenta del Consejo y confío en que bajo su guía y liderazgo la compañía esté bien posicionada para continuar su camino de éxito”, difundió vanguardia.com.mx.

“Al asumir este nuevo cargo como presidente del Consejo, espero continuar sirviendo a los intereses a largo plazo de los accionistas de Disney y trabajando en estrecha colaboración con el director ejecutivo, Bob Chapek, en su trabajo para seguir aumentando el legado de un siglo de excelencia creativa e innovación de la compañía”, Aseguró Arnold.

Antes de entrar en The Walt Disney Company, Susan E. Arnold fue ejecutiva de The Carlyle Groupla, una firma de inversión de capital, y fungió como presidenta de la Unidad de Negocios Globales de Procter & Gamble de 2007 a 2009, así como también fue la directora de McDonald’s Corp. de 2008 a 2016 y finalmente, directora de NBTY Inc. de 2013 a 2017.