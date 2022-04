Disney revela título oficial y avance de la secuela de ‘Avatar’, de James Cameron

Disney ha confirmado en el marco de la CinemaCon 2022 que el título oficial de Avatar 2 finalmente será Avatar: The Way of the Water , además de anunciar la fecha de estreno de su primer tráiler, el cual se dará a conocer exclusivamente en salas de cine y no de forma online, como viene siendo habitual estos últimos años.

Así lo han anunciado sus responsables como parte del evento de la industria del cine que se celebra estos días en Las Vegas y que tantas noticias sobre próximas películas nos está dejando.

Así, el primer adelanto mundial de Avatar: The Way of the Water tendrá lugar exclusivamente junto a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, o lo que es lo mismo, el próximo 6 de mayo únicamente en las salas de cine donde se proyecte la próxima película multiversal de Marvel Studios.

Desde luego, Disney sabe lo que hace y no deja nada al azar. Y es que junto a los récords de preventa de entradas de la nueva película del UCM se espera que el primer vistazo a la secuela de Avatar se convierta en un reclamo más para el gran público.

Los afortunados asistentes a la CinemaCon ya han podido disfrutar de un primer teaser 3D de Avatar: The Way of the Water, tal y como apunta el medio Deadline. Esta primera secuela de Avatar de muchas otras que llegarán en los próximos años se estrenará el 14 de diciembre de este año 2022. Recordemos que Avatar de 2009 sigue ostentando el título de película más taquillera de todos los tiempos tras arrebatarle el puesto a Vengadores Endgame gracias a un posterior reestreno en cines.

¿Logrará Avatar: The Way of the Water superar a su antecesora a nivel de recaudación? Tendremos que esperar algo más de medio año para averiguarlo. Por el momento tendremos que conformarnos con su primer tráiler, disponible en cines en poco más de una semana.