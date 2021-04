Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Steven Yeun se disputan el Óscar a Mejor Actor

Este domingo 25 de abril se llevará a cabo la gala de los premios Óscar 2021, una gala que se ha retrasado por la pandemia por coronavirus. Como cada año, uno de los premios más esperados de la noche es el de Mejor actor, en que se enfrentan cinco actores con gran trayectoria.

El fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Óscar póstumo al mejor actor por Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues"). El intérprete de Pantera negra falleció en agosto del 2020 víctima de cáncer de colon.

La interpretación de Boseman se enfrenta a la de Riz Ahmed en El sonido del metal; al trabajo de Anthony Hopkins en la película El padre; a la actuación de Gary Oldman en Mank; y a la interpretación de Steven Yeun en la cinta Minari.

Riz Ahmed - "El sonido del metal"

El actor británico, de 38 años, Riz Ahmed protagonizó la película de Amazon Studios, Sound of Metal, y debido a su actuación se ha ganado las mejores críticas al rededor del mundo. Por este papel de Ruben Stone logró sus primeras nominaciones a los premios Óscar, BAFTA, Globos de Oro, SAG y Critics Choice Awards, entre otros.

Además, Riz es conocido por sus actuaciones en The Road to Guantanamo, Shifty, Britz, Four Lions, y por sus personajes de Rick en Nightcrawler y Nasir Khan en The Night Of. Y sus últimos trabajos fueron en The Sisters Brothers, donde interpreta a Hermat Kermin Warm, y en la película de cómics de Marvel, Venom, donde interpreta a Carlton Drake.