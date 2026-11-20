La espera terminó para los seguidores de “Los Juegos del Hambre”, la nueva película de la franquicia, titulada “Amanecer en la Cosecha”, llega este 20 de noviembre a las salas de cine de Estados Unidos, después de su estreno en Latinoamérica el jueves 19, con una historia que regresa al universo de Panem para explorar el pasado de uno de sus personajes más emblemáticos: Haymitch Abernathy.

La producción representa la segunda precuela de la saga y la sexta película de la franquicia cinematográfica basada en las novelas de Suzanne Collins.

La historia se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y se concentra en la juventud de Haymitch, personaje que en las primeras entregas fue interpretado por Woody Harrelson y que ahora cobra vida a través del actor Joseph Zada.

Dirigida nuevamente por Francis Lawrence, la cinta aborda los acontecimientos del Segundo Vasallaje de los 25, la edición número 50 de los Juegos del Hambre, en la que el Capitolio modifica las reglas y duplica el número de tributos que deben participar en la competencia.

En esta historia, el público conocerá una etapa desconocida de Haymitch, cuando todavía era un adolescente del Distrito 12 y tuvo que enfrentarse al sistema impuesto por el Capitolio, en una experiencia que marcaría su vida y ayudaría a comprender al personaje que años después se convertiría en mentor de Katniss y Peeta.

Críticas divididas desde sus primeras funciones

Antes de su llegada a las salas comerciales, “Amanecer en la Cosecha” comenzó a generar conversación entre la crítica cinematográfica.

Las primeras reseñas publicadas durante esta semana muestran opiniones encontradas, mientras algunos especialistas consideran que la película recupera la fuerza narrativa y política de la franquicia, otros señalan que no consigue alcanzar el impacto de sus antecesoras.

Entre las valoraciones favorables destaca la de The Hollywood Reporter, cuyo crítico David Rooney reconoce el trabajo de Joseph Zada como uno de los principales aciertos de esta entrega y considera que el joven actor logra impulsar la historia con su interpretación de Haymitch.

Por su parte, Rolling Stone en Español describe la producción como una precuela ambiciosa y conmovedora, y también destaca el desempeño de Zada, quien consigue mostrar la vulnerabilidad y determinación de un adolescente enfrentado a un sistema que pone a prueba sus principios.

En una línea positiva, Time Out le otorgó cuatro estrellas de cinco y destacó que la película amplía el universo creado por Suzanne Collins, además de recuperar los cuestionamientos sobre el autoritarismo y las estructuras de poder que han caracterizado a la saga.

No todas las opiniones fueron favorables, The Guardian publicó una de las críticas más severas al calificar la película como una precuela aburrida y cuestionar la necesidad de continuar expandiendo la franquicia.

También The New York Times, en una reseña publicada este 20 de noviembre, consideró que la historia resulta sobrecargada y superficial en el desarrollo de sus conflictos políticos y emocionales.

Otras publicaciones han destacado que la película conserva la capacidad de abordar temas como la desigualdad, la manipulación política y el control social mediante el espectáculo, elementos que han mantenido vigente el universo de Panem.

Un elenco que reúne nuevas figuras y rostros conocidos

Además de Joseph Zada como Haymitch Abernathy, la película cuenta con las actuaciones de Mckenna Grace, Whitney Peak, Ben Wang, Maya Hawke, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin y Glenn Close, entre otros.

La producción retoma personajes y referencias que conectan con las películas anteriores, al tiempo que presenta nuevas figuras que forman parte de la historia del Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Con una duración aproximada de 158 minutos, “Amanecer en la Cosecha” busca ampliar la historia de uno de los personajes más queridos por los seguidores de la franquicia y mostrar los acontecimientos que contribuyeron a definir su personalidad.