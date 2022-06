‘Doctor Strange 2’ ya está disponible en Disney Plus

Una gran sorpresa se llevaron los seguidores de Marvel, pues Doctor Strange in The Multiverse of Madness, la película más taquillera en lo que va del 2022, ya está disponible en la plataforma de Disney Plus.

Así que si aún no han visto la segunda entrega de la saga, desde hoy lo pueden hacer en la comodidad de su hogar, y ver cuantas veces quieran la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Xochitl Gomez.