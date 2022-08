Espectáculos | Streaming

Docuserie ‘House of Hammer’ ventilará canibalismo y escándalos de Armie Hammer

El actor se ha mantenido bajo los reflectores al ser acusado de abusos sexuales y canibalismo. Y ahora, la plataforma Discovery Plus estrenará la docuserie, donde se explorará la vida íntima de la estrella de ‘Call me by your name’