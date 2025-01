Domina Emilia Pérez con 13 nominaciones al Oscar 2025

La carrera por los Premios finalmente iniciÓ y, siguiendo los pasos de los Golden Globes, hay nominaciones muy obvias y pocas sorpresas, teniendo películas favoritas, El Brutalista, Cónclave y Emilia Pérez , sin embargo, en la terna a mejor película también están Wicked , La Sustancia, Anora, Dune: Parte 2, Un perfecto desconocido, Nickel Boys y im still here.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/BRQeEVSKQI

En la terna a mejor director, la pelea está entre Sean Baker, por Anora, Brady Corbet, por El Brutalista, James Mangold por Un completo desconocido, Jacques Audiard por Emilia Pérez, y Caroline Fergeat por La Sustancia.

Aquí la lista de las nominaciones

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – Un dolor real

Edward Norton – Un completo desconocido

Guy Pearce – El Brutalista

Jeremy Strong – The Apprentice

MEJOR ACTOR

Adrien Brody – El Brutalista

Timotheé Chalamet – Un completo desconocido

Colman Domingo – Sing sing

Ralph Fiennes – Cónclave

Sebastian Stan – El Aprendiz

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Dami Moore – La Sustancia

Fernanda Torres – I’m still here

MEJOR DIRECTOR

Anora – Sean Baker

El Brutalista – Brady Corbet

Un completo desconocido – James Mangold

Emilia Pérez – Jacques Audiard

La Sustancia – Coraline Fergeat

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Un hombre diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

La Sustancia

Wicked

MEJOR GUION ORIGINAL

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

MEJOR CORTOMETRAJE

A Lien

Anuja

I’m not a robot

The Last ranger

The man who could not remain silent

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sin Sing

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mónica Barbaro – Un completo desconocido

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – El Brutalista

Isabella Rossellini – Cónclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

‘El Mal’ – Emilia Pérez

‘The Journey’ – The Six Triple Eight

‘Like a bird’ – Sing Sing

‘Mi Camino’ – Emilia Pérez

‘Never too late’ – Elton John: Never Too Late

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

I’m still Here

The girl with the needle

Emilia Pérez

The seed of the sacred fig

Flow

MEJOR MONTAJE

Anora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked