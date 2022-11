Don Francisco llama ‘desagradecido’ a Bad Bunny

En una entrevista con en el programa chileno Meganoticias alerta, el presentador del espacio Rodrigo Sepúlveda bromeó sobre asistir al concierto del astro boricua el pasado fin de semana en Chile, a lo que el legendario conductor respondió lo siguiente, publicó peoplenespanol.com

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”, expresó Don Francisco.

El ex conductor de Sábado Gigante destacó que cuando lo conoció por primera vez, notó sus humildes orígenes, le pareció simpático y no con la energía “agresiva” de ahora.

“Lo he llamado varias veces... pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’, señaló. “A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”.

El intérprete de éxitos como Callaita y Tití me preguntó fue uno de los invitados estrellas del programa de televisión Don Francisco te invita, en diciembre del 2018 para hablar de su música y enseñarle a trapear.