Don Francisco sorprende por su aspecto decaído

Don Francisco desea volver a visitar el Distrito Federal

Don Francisco llegó a ser popular en Chile y en gran parte de Latinoamérica gracias a su programa de variedades Sábado Gigante gracias al cual recorrió diversos lugares en México, Latinoamérica y el resto del mundo. De nuestro país recuerda haber recorrido diversos espacios en la Ciudad de México: “Recorrí muchos lugares de México haciendo la cámara viajera, entonces en cada lugar la gente me mostraba su afecto. Recuerdo cuando estaba en el DF, yo me levantaba muy temprano y me iba a los quioscos y conversaba con toda la gente; eran trabajadores, obreros y eran muy afectuosos conmigo. Y siempre que paso por México me pasa lo mismo, entonces mi agradecimiento por esa simpatía,” reveló Don Francisco.

El conductor, de origen chileno, destacó las similitudes entre lo que llamó “el pueblo mexicano y el pueblo chileno” además que “nosotros tenemos mucha influencia mexicana”, señaló.

Don Francisco recordó además que en su trayectoria realizó un disco tributo en donde cantó música de banda, en el cual colaboró con diversos artistas mexicanos, como los Tigres del Norte, Los Huracanes del Norte, Rasta Obrera, Jenny Rivera, Primavera y con el dinero que reunieron por la venta del material construyeron una clínica en la Casa del Migrante en Tijuana, “y ahí está en la clínica todavía,” recordó.

También explicó que el programa Sábado Gigante tuvo versiones mexicanas y adaptaciones para otros países, algo que pocos sabían: “Nosotros hacíamos el programa, pero teníamos insertados los comerciales, entonces una vez que hacíamos el segmento teníamos que meter los patrocinadores locales a un programa que era modular,” recordó, al revelar un dato que muy pocas personas conocían.

Sus inicios en la TV

Don Francisco, quien tiene como profesión Técnico Modelista, “que significa que es diseñador de ropa de hombre,” indicó que durante muchos años se dedicó a este trabajo de manera paralela a la televisión; “Pero llegado el mundial de futbol en Chile, la única vez que los chilenos salimos tercero en un mundial me fui a presentar” como la persona que más había visto televisión hasta ese momento, detalló, y fue así como inició su carrera en televisión.

Desde aquél día, estuvo 24 años trabajando en Chile y narró que “en algún momento tuve un problema con el gerente general de la compañía y dije: ¿seré capaz de hacer esto en otra parte? ¿Tendré yo que aguantar a este caballero siempre? Pues me enojé, y empecé a buscar paralelamente aunque yo seguía trabajando en Chile, hasta que me salió una oportunidad para hacer un programa local en Miami, y yo de coanimador, pero lo acepté”.

Don Francisco detalló que ese programa era Sábado Gigante: “El animador fue al principio Rolando Rabal y después de unas semanas me echaron, después me retomaron, pero enseguida me dejaron como el animador oficial de Sábado Gigante. Y al finalizar ese año me avisaron que el programa no va solo a Miami va a nacional en todo Estados Unidos y al año siguiente (se transmitió) internacionalmente.”

Finalmente Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld confesó que además de contar con unas grandes ganas de vivir, ya se encuentra trabajando en su siguiente proyecto: “tengo ganas de vivir, lo que viene ahora y más importante, es lo que quiero hacer es este ciclo de programas para CNN en Español, lograr algunas ideas que tengo para una de estas plataformas mundiales,” concluyó el conductor.