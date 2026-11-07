Don Omar anuncia su regreso a México con tres conciertos en 2027

El reguetón volverá a sonar con Don Omar en México, el cantante puertorriqueño anunció su regreso al País como parte de su gira latinoamericana “The Last King World Tour Latam 2027”, con tres presentaciones programadas para noviembre del próximo año.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Danza Kuduro” compartió las primeras fechas de su recorrido y expresó su emoción por reencontrarse con sus seguidores de Latinoamérica.

“¡Latinoamérica, nos volvemos a encontrar! Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso”, publicó el artista en sus redes.

Para México, el calendario contempla una presentación en Monterrey el 9 de noviembre de 2027, seguida de Guadalajara el día 10 y Ciudad de México el 14 del mismo mes.

El anuncio también incluye otras ciudades de Latinoamérica, entre ellas Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Bogotá, Cali y Medellín, como parte de una gira que llevará al llamado Rey del Reguetón por distintos países de la región.

El cantante también habilitó un prerregistro en su página oficial, www.donomar.com, para que los interesados reciban información sobre la próxima preventa, que está anunciada para el 19 de noviembre de 2026.

Hasta el momento no se han dado a conocer los recintos donde se realizarán los conciertos en México ni los precios de los boletos.

Con este anuncio, Don Omar prepara su regreso a los escenarios latinoamericanos con un repertorio que incluye algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, como “Danza Kuduro”, “Pobre Diabla”, “Dale Don Dale” y “Salió el Sol”.