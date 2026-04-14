Dona Jesús Ortiz de Fuerza Regida, 1.7 millones de pesos, para la mamá de Steff Loaiza

Gracias a la intervención de figuras importantes dentro de la música, como Kenia Os y Jesús Ortiz Paz (JOP), líder de Fuerza Regida, se logró cubrir la deuda total. La meta económica se alcanzó y la paciente está en recuperación.

El costo fue millonario. Lo que comenzó como una desesperada pelea familiar por el dinero se convirtió en un ejemplo de ayuda comunitaria.

La salud de la señora Mary, madre de las influencers Kimberly y Steff Loaiza, estuvo en riesgo grave. Una infección la llevó a una hospitalización de urgencia. Doce médicos especialistas intervinieron para salvarle la vida.

La señora Mary ingresó a un hospital con un cuadro infeccioso grave. Su estado requirió atención inmediata y especializada. Doce médicos trabajaron en su caso, señala elimparcial.com

Esto generó una factura muy alta. La familia no podía pagarla sola. Ante la falta de una solución privada, Steff Loaiza, una de las hijas, hizo pública la situación. Abrió una campaña en GoFundMe.

También denunció algo que encendió la polémica: su hermana Kimberly Loaiza, una de las creadoras de contenido más seguidas en México, no había cumplido con el acuerdo de pagar la mitad de los gastos.

Steff Loaiza fue directa en sus declaraciones. Señaló a Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly, como el principal responsable de la negativa a pagar.

Según Steff, él ejerce un control total sobre las finanzas y la imagen de su hermana. Lo describió como un hombre manipulador. Esta versión dividió opiniones. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de Kimberly a decidir sobre su dinero, la mayoría criticó la actitud de la pareja.

Kenia Os fue una de las primeras en solidarizarse. No solo ofreció palabras de apoyo. Envió 1.5 millones de pesos directamente al hospital. Ese dinero se aplicó a la cuenta de la señora Mary.

El otro fue Jesús Ortiz Paz (JOP), líder de Fuerza Regida: El cantante de corridos tumbados cerró la brecha financiera que aún faltaba. Donó 1.7 millones de pesos. Steff Loaiza calificó su gesto como la acción de una “persona muy bendecida”.