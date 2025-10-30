Dona Johnny Depp 65 mil dólares a escuela de música en España

El presidente del centro, Jesús Mateo, explicó que la ayuda del protagonista de Piratas del Caribe “llegó un poco por casualidad”, después de que el informático de la escuela contactara a la Fundación Johnny Depp para solicitar apoyo.

La institución quedó destruida tras las inundaciones de 2024, cuando un fuerte temporal, conocido como dana, devastó la zona y dejó más de 200 personas muertas y graves daños materiales.

El actor estadounidense Johnny Depp donó 65 mil dólares al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa, en la provincia de Valencia, España.

Tras un proceso de varios meses y la entrega de documentación, la donación fue aprobada y, según Mateo, el dinero será usado para acondicionar un nuevo local que servirá como sede, detalla milenio.com

“Hay que insonorizarla y adaptarla, y eso cuesta mucho dinero”, explicó. Actualmente, los músicos ensayan en el auditorio municipal, que también resultó dañado, mientras que la escuela funciona de forma provisional en la parte superior de una iglesia.

El CIM Massanassa recordó en sus redes sociales que Depp ya había mostrado su apoyo al pueblo español durante una visita a España tres días después de las inundaciones. En ese momento, el actor destacó “la resistencia y la fuerza del pueblo español”.

Durante su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, reiteró su compromiso: “Todo nuestro corazón está con el pueblo de España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de alguna manera”.

La ayuda del intérprete representa un impulso simbólico y económico para una comunidad musical que perdió todo, pero no su espíritu.