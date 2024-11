Dona Julio Preciado despensas a músicos de Mazatlán

“La verdad nunca lo hice por quedar bien con nadie, la verdad yo lo hice porque me nacía. Tengo ya casi 30 años haciéndolo y la verdad que me siento muy contento, que me encuentro gente que he ayudado y me dice: ‘oiga se acuerda cuando me daba dulces, ahora traigo a mis hijos a que les dé en Halloween’; ‘ oiga, se acuerda cuando nos regalaba pollos en las colonias, a mí me tocó que nos diera de cenar en aquel entonces, y ahorita soy licenciado; me da mucho gusto que lo poquito o mucho que pueda aportar Julio Preciado se refleje”, dijo.

Sin importar el sindicato o estilo musical, la ayuda se entregó de manos de Julio Preciado a los músicos mazatlecos. Finalmente dijo que no se puede obligar a nadie a unirse a esta causa, sino que no hay que olvidarse de sus raíces, como lo hace él.