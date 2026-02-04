$!Dona Lorde 200 mil dólares a la Red de Defensa de los Inmigrantes

En medio de la creciente tensión en Minneapolis por las redadas y operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la cantante y compositora neozelandesa, Lorde, se pronunció públicamente contra la agencia y anunció una significativa donación a grupos que trabajan en defensa de los derechos de inmigrantes. A través de sus stories de Instagram, Lorde compartió un mensaje en el que escribió “ICE out”, una frase que se ha vuelto un lema de protesta contra las acciones del ICE en las Ciudades de Minneapolis y St. Paul. Junto a su mensaje también publicó que donará los ingresos generados por la venta de mercancía (merch) durante sus conciertos en Minneapolis en octubre de 2025.

Lorde has donated $204,000 to the Minnesota Immigration Rights Action Committee and Immigrant Defense Network. pic.twitter.com/cAHzKfponx — Pop Crave (@PopCrave) February 3, 2026

La cantante destinará un total de 204 mil dólares de las ventas de productos promocionales de sus presentaciones en esa ciudad a dos organizaciones locales: la Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) y la Immigrant Defense Network, señala nmas.com La decisión de Lorde coincide con una ola de protestas que ha sacudido a Estados Unidos en las últimas semanas. La presencia del ICE y las redadas en barrios con alta población inmigrante han generado confrontaciones con manifestantes, quienes han marchado bajo consignas como “ICE, vete de nuestras comunidades” y han demandado el fin de las operaciones federales.