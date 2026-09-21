Dona Schwarzenegger tierras para sendero en California

Arnold Schwarzenegger y Betty Weider donaron 16 hectáreas en 2016 para completar el Backbone Trail en las montañas de Santa Mónica, California. La acción protegió un ecosistema único y facilitó el acceso público a este sendero natural de 108 kilómetros.

La cesión de los 160 mil metros cuadrados, valuada en más de 500 mil dólares, representó la mayor donación privada de tierras hasta ese momento para el Backbone Trail. La acción protegió una zona que forma parte de uno de los cinco ecosistemas mediterráneos del mundo.

El Backbone Trail no fue un proyecto reciente; su desarrollo tomó más de 40 años y requirió la participación de funcionarios, agencias de parques, organizaciones, voluntarios y particulares. La ruta natural conecta Point Mugu State Park, en Ventura, con Will Rogers State Historic Park, en Los Ángeles.

El Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos (NPS) informó que el terreno donado por Schwarzenegger y Betty Weider estaba valuado en más de 500 mil dólares y representó la mayor donación privada de tierras realizada hasta entonces para completar el Backbone Trail.

Los Angeles Times publicó que las autoridades habían considerado comprar la propiedad. Sin embargo, al recibirla como donación, pudieron utilizar esos recursos para adquirir otros terrenos cercanos y proteger las vistas de la ruta.

Para hacer posible el recorrido continuo del Backbone Trail fue necesaria la adquisición de más de 180 parcelas. Su valor conjunto superó los 100 millones de dólares.

Los principales recursos públicos para adquirir esos terrenos procedieron de bonos estatales y locales destinados a parques. También se utilizó el Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas.

La donación de Schwarzenegger se convirtió en una de las piezas finales que permitieron cerrar los últimos espacios pendientes de la ruta. Durante décadas, este sendero estuvo formado por distintos tramos.