Dona Shakira 1.25 millones de dólares para reconstruir 10 escuelas en Colombia

Shakira no se quedó en las palabras de solidaridad. A una semana del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia, la cantante viajó hasta Chocó, una de las zonas más afectadas, para conocer de primera mano los daños y anunciar un plan de reconstrucción enfocado en la educación. La artista colombiana se comprometió a ayudar a reconstruir al menos 10 escuelas y a recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó, en alianza con su Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett y otras organizaciones. El esfuerzo contempla una aportación inicial de 1.25 millones de dólares.

La visita de Shakira ocurre mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del sismo, que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y graves daños en viviendas e infraestructura. Reuters reportó que las pérdidas económicas preliminares ascienden a unos 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de 9 mil 600 millones de dólares, detalla quien.com

Durante su visita a Quibdó, capital de Chocó, Shakira recorrió algunas de las zonas afectadas y conoció el impacto que el terremoto tuvo particularmente en las escuelas. La cantante anunció que su fundación trabajará en la reconstrucción de 10 centros educativos y en la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó. El proyecto busca que los niños y jóvenes de la región puedan regresar a las aulas lo antes posible. La educación no es un tema nuevo para Shakira. Desde hace más de dos décadas, su Fundación Pies Descalzos ha desarrollado proyectos educativos en comunidades vulnerables de Colombia, particularmente en zonas donde el acceso a la educación ha sido históricamente limitado.

La cantante pudo apreciar los daños que sufrieron las escuelas por el terremoto.