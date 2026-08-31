Dona Taylor Swift 50 mil dólares a una mujer que arriesgó su vida en un accidente automovilístico

Mientras ayudaba a los adolescentes que viajaban en el automóvil, otro vehículo sufrió aquaplaning y se dirigió hacia ellos. De acuerdo con la descripción de la campaña, Taunton alcanzó a apartar a una de las personas del peligro, pero ella recibió el impacto, detalla quien.com

El caso ocurrió el pasado 18 de julio, durante una fuerte tormenta en la carretera interestatal I-95, en Rhode Island, Estados Unidos. Taunton, de 42 años y auxiliar de enfermería certificada, se detuvo al ver que un vehículo había perdido el control debido a la lluvia.

Taylor Swift volvió a sorprender con un gesto de solidaridad. La cantante donó 50 mil dólares a la campaña de GoFundMe creada para apoyar a Ashley Taunton, una madre de tres hijos que sufrió graves lesiones después de detenerse para ayudar a unas personas involucradas en un accidente automovilístico.

La gravedad de las lesiones de Ashley Taunton llevó a sus familiares y amigos a crear una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos derivados de su recuperación y permitir que su familia pudiera concentrarse en su salud.

Taylor Swift se sumó a la iniciativa con una aportación de 50 mil dólares, que se convirtió en una de las mayores contribuciones individuales a la campaña. La cantante también dejó un mensaje dirigido a Taunton y sus seres queridos.

“Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia”, escribió Swift junto con su donación.

La historia conmovió especialmente porque Taunton no estaba involucrada inicialmente en el accidente: había decidido detenerse para ayudar a otras personas en medio de las difíciles condiciones climáticas.

Según los reportes sobre el caso, la mujer sufrió lesiones potencialmente mortales, entre ellas fracturas de varias costillas, lesiones en órganos internos y una ruptura del diafragma. Tras ser trasladada al hospital, tuvo que someterse a varias intervenciones y enfrenta un largo proceso de recuperación.

La nueva aportación de Swift se suma a una larga lista de gestos filantrópicos protagonizados por la cantante. Uno de los más recientes ocurrió en julio, cuando Taylor Swift y Travis Kelce donaron conjuntamente 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas de Estados Unidos.

Entre las instituciones beneficiadas estuvieron organizaciones relacionadas con Nueva York, Tennessee, Rhode Island y Kansas City, además de iniciativas nacionales como Feeding America, ASPCA y Dolly Parton’s Imagination Library. La pareja eligió organizaciones vinculadas con lugares importantes en sus respectivas vidas.

La cifra se sumó a otras muestras de generosidad de Swift. Durante The Eras Tour, la cantante realizó donaciones a bancos de alimentos en distintas ciudades que visitó.

Además, al finalizar la gira, entregó aproximadamente 197 millones de dólares en bonos a integrantes de su equipo, entre ellos bailarines, músicos, conductores de camiones, técnicos, personal de producción, seguridad, vestuario, maquillaje y otros trabajadores que hicieron posible los 149 conciertos de la gira.