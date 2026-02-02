Donald Trump amenaza con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammys

El presidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió contra los Premios Grammy tras los chistes hechos durante la transmisión y amenazó con tomar acciones legales contra el conductor Trevor Noah.
“Ese es un Grammy que todos los artistas quieren, casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó Noah cuando se anunció a Billie Eilish como la ganadora de canción del año.
“Lo cual tiene sentido porque, ya que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. ¡Les dije que es mi último año! ¿Qué van a hacer al respecto?”, publicó billboard.com.
En una extensa publicación compartida en Truth Social, Trump criticó los Grammy, la cadena CBS y a Noah, tras el comentario del comediante que hizo referencia a Trump y Clinton en relación con Epstein.
“¡Los Premios Grammy son lo peor, prácticamente imposible de ver!”, escribió Trump. “CBS tiene suerte de no tener esta basura contaminando sus ondas de transmisión por más tiempo”.
Trump desmintió el comentario de Noah, escribiendo: “Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la Isla de Epstein, ni cerca, y hasta el falso y difamatorio comentario de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los Medios de Noticias Falsas”.
El presidente continuó con sus críticas hacia el desempeño de Noah como presentador, agregando.
“El anfitrión, Trevor Noah, quien sea que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajos Ratings... Noah, un perdedor total, debería verificar sus datos, y hacerlo rápido”.
Trump también sugirió una posible acción legal, escribiendo que “enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, inepto maestro de ceremonias, y demandarlo por mucho$”, antes de concluir: “Prepárate Noah, ¡voy a divertirme contigo!”.
Ni la Academia de Grabación ni representantes de Noah habían respondido públicamente a los comentarios de Trump al momento de esta publicación.
Los Grammy, que se transmitieron el domingo por la noche, fueron conducidos por Noah por sexto año consecutivo, con el comediante continuando su tradición de monólogos de apertura que hacen referencia a la política, la cultura pop y los sucesos de actualidad.