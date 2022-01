$!Dónde están y qué hacen los ex Timbiriches hoy en día

Su lugar en Timbiriche fue ocupado por Bibi Gaytán . En 1998 se reunió nuevamente con sus ex compañeros de la alineación original del grupo para una serie de conciertos, en los cuales el grupo rompió récord de fechas presentadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En 1982 se integró a la banda Timbiriche, dentro del grupo, Sokol grabó siete álbumes en total: Timbiriche, La Banda Timbiriche, La Banda Timbiriche en concierto, Timbiriche, Disco Ruido, Que no acabe Navidad , Vaselina con Timbiriche , Timbiriche rock show y una participó en el álbum especial Los clásicos de Timbiriche.

Actualmente, la cantante promueve su más reciente disco titulado Yo soy , el cual grabó en 2020 y del que se desprende el sencillo Me faltas tú.

Como actor ha participado en las películas Ciudad de ciegos (1991), ¿Quién diablos es Juliette? (1997), Cuatro Labios (2004) , Amor Xtremo (2006) y Un Padre no tan padre (2016), donde tuvo su primer protagónico, además de coproducirla y hacer la banda sonora. También interpretó uno de los roles protagónicos de la serie SOS Sexo y otros secretos.

A raíz de su salida del grupo en el que duró poco tiempo Thalía empezó su carrera como solista con su primer disco titulado: Thalía . Al año siguiente lanzó su segundo disco: Mundo de Cristal . En 1994, grabó la novela Marimar la cual fue un éxito, no solo en México, sino en otros países.

En 2016 junto a Maluma grabó el tema Desde esa noche. En ese mismo año presentó su álbum de estudio Latina, y dos años después editó Valiente, debutó en la dirección cinematográfica con el documental 15: A Quinceañera Story y produjo junto a su esposo el musical de Broadway Summer: The Donna Summer Musical inspirado en la vida de la cantante Donna Summer.

Thalía también ha incursionado en la literatura, lanzando los libros Cada Día más Fuerte (2011), y Thalía Radiante: Your Guide to a Fit and Fabulous Pregnancy (2009).