La temporada de premios arrancó y poco a poco vamos viendo lo mejor del 2023. Si se te pasaron varios títulos y tienes ganas de un maratón, aprovecha las series ganadoras de los Golden Globes 2024 y que aquí se sugiere dónde verlas.

Aunque hubo grandes títulos en el mundo de las series, como Ted Lasso (que terminó), la exitosa The Last of Us, o la brillante The Morning Show, los premios se los repartieron entre solo tres producciones.