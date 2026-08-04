Doqumenta prepara cinco días de cine de no ficción y un homenaje a Alexandre O. Philippe

Con una programación que combinará cine documental, conversatorios, actividades multidisciplinarias y experiencias al aire libre este miércoles 5 de agosto inicia el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción Doqumenta.

Abrirá con una función inaugural en Plaza de Armas, donde se proyectarán los documentales Runa Simi y Antes que oscurezca, marcando el inicio de cinco días de actividades gratuitas que buscan acercar al público al cine de no ficción.

Para el 6 de agosto, la cartelera incluye la proyección de Querida Fátima, acompañada por un encuentro con integrantes del proyecto, además de Llamarse Olimpia, función que estará complementada con una actividad multidisciplinaria para ampliar la reflexión sobre la película.

Ese mismo día se realizará +Cine +Movilidad, una experiencia que reunirá una rodada por la ciudad, la exhibición de cortometrajes y un conversatorio enfocado en la movilidad urbana desde la mirada del cine documental.

El 7 de agosto se presentará El lugar de la ausencia, seguida de un conversatorio con integrantes de la producción. Más tarde, Plaza de Armas será sede de la función de Agridulce, que concluirá con el Sonidero Galáctico, una sesión de baile abierta al público que mezclará cine, música y convivencia.

La misma jornada estará dedicada al documentalista, escritor y productor Alexandre O. Philippe, invitado de honor del festival, con la proyección de 78/52, una charla con el realizador y una función sorpresa como parte del homenaje a su trayectoria.

La retrospectiva continuará el 8 de agosto con la exhibición de Lynch/Oz, seguida de una conversación entre Alexandre O. Philippe y Nicolás Ruiz, en la que compartirán con el público el proceso creativo detrás del documental y su análisis sobre la influencia de El mago de Oz en la obra de David Lynch.

Ese día también se realizará la función Chimal QRO, donde realizadoras y realizadores queretanos dialogarán con el público sobre sus producciones y procesos creativos. Posteriormente se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación del festival y la proyección de El ciclo del amor.

La jornada de clausura, el 9 de agosto, incluirá una función especial dedicada a Palestina con la proyección de Pon tu alma en tu mano y anda, acompañada por un conversatorio en solidaridad con el pueblo palestino.