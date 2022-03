$!Drake Bell acusa a Josh Peck por retratar a México de forma racista

Recientemente Drake Bell reveló que no aceptó trabajar en un reboot de la famosa serie Drake & Josh debido a que su colega, Josh Peck, escribió un guión en el que retrataba a los mexicanos con racismo.

La polémica entre los actores inició cuando Josh Peck dio a conocer que no invitó a su boda a Drake, pues reveló que su relación no es buena. Ahora Bell, en el primer episodio de su podcast Drake & Janet, arremetió contra su compañero y destapó las razones por las que él decidió no volver a trabajar para la serie. Seguido a esto, su esposa, Janet Von Schmeling, también dio su versión de lo ocurrido en apoyo al cantante.