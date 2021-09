Drake estrena su disco ‘Certified lover boy’ incluye colaboración con The Beatles

Drake está de estreno, el rapero acaba de presentar su sexto disco titulado "Certified Lover Boy", en el que incluye colaboraciones con artistas de la talla de Jay-Z, Nicki Minaj, Travis Scott, Lil Baby, entre otros.

Sin embargo no son los duetos lo que ha hecho popular al estreno de este álbum, sino que comparte créditos en una canción, con The Beatles.

Dos ex miembros del legendario grupo de rock, John Lennon y Paul McCartney aparecen como co escritores el primer tema del álbum, "Champagne Poetry", debido a que pare el tema, el rapero decidió tomar un fragmento de "Michelle", por lo que sumó apropiadamente a sus autores.

Este disco fue estrenado 9 meses después de lo planeado, pues se esperaba que lo lanzara en enero del 2021. Sin embargo, el propio Drake admitió que debido a una cirugía de rodilla a la que se sometió, por una lesión, no tenía la energía para dedicarse a estrenar "Certified Lover Boy" como se lo merecía.

Además de los artistas ya mencionado, también participaron Future, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dollar $ign, Kid Cudi, Rick Ross y Project Patt. También Nicki Minaj tiene un cameo en "Papis Home", aunque no aparece como colaboradora.

Canciones de Certified Lover Boy

"Champagne poetry"

"Papi’s home"

"Girls want girls" [ft. Lil Baby]

"In the Bible" [ft. Lil Durk and Giveon]

"Love all" [ft. JAY-Z]

"Fair trade" [ft. Travis Scott]

"Way 2 sexy" [ft. Future and Young Thug]

"TSU"

"N 2 deep" [ft. Future]

"Pipe down"

"Yebba’s heartbreak"

"No friends in the industry"

"Knife talk" [ft. 21 Savage and Project Pat]

"7am on Bridle Path"

"Race my mind"

"Fountains" [ft. Tems]

"Get along better" [ft. Ty Dolla $ign]

"You only live twice" [ft. Rick Ross and Lil Wayne]

"IMY2" [ft. Kid Cudi]

"Fucking fans"

"The remorse"