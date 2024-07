Los integrantes de la serie de ‘Jinny’ s Kitchen’, el reality show coreano, viajan ahora a Islandia, esta vez sin Taehyung de BTS, para sorprender a los comensales con nuevos platillos, preparados y servidos por ellos mismos. Participan el experimentado actor Lee Seo Jin, como el líder que supervisará de manera experta las operaciones y la administración de la cocina, Jung Yu Mi, Park Seo Joon y Choi Woo Shik, que participaron en la primera temporada, y a ellos se une la nueva integrante Go Min Si, quien aportará su energía y habilidades frescas al equipo. Cada viernes se estrena un nuevo episodio. (Amazon Prime, ya disponible).

‘La Casa del Dragón’ (Episodio 5 de la temporada 2)

House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, regresó con una segunda temporada cargada de dramas y sorpresas y en esta nueva entrega, se exploran conflictos familiares y políticos dentro de la dinastía Targaryen, mientras los personajes enfrentan decisiones que podrían cambiar el curso de los Siete Reinos. En el episodio 5, el rey Aegon II y su dragón, Sunfire, se involucran en un peligroso duelo con Meleys y la princesa Rhaenys sobre Rook ‘s Rest. Sin embargo, la llegada del Príncipe Aemond y Vhagar cambia el rumbo, lo que resulta en la caída del joven rey y su dragón. (Max, 15 de julio)