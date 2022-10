Toda una colección de series y películas de drama, comedia y terror prepararon las diferentes plataformas de streaming para disfrutar en octubre.

Netflix, Amazon, Disney y HBO Max dieron a conocer los estrenos que tendrán este mes, entre los que destacan la serie de Guillermo del Toro, El gabinete de curiosidades, una antología de terror de ocho episodios, que van de lo macabro a lo mágico, lo gótico a lo grotesco o lo clásicamente aterrador, tan sofisticadas como siniestras.

Además, todo un repertorio para toda la familia, para satisfacer el gusto de quienes les gusta lo policiaco, con series como Belascoarán, por Netflix; o el terror, como Hombre Lobo por la noche, en Disney; la acción con Wonder woman por HBO Max, o para los pequeños de casa, con Tom y Jerry por HBO Max, y documentales, como The Sound of 007, por Amazon Prime.

Netflix

Siempre reinas (2 de octubre)