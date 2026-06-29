Dua Lipa abre su propia biblioteca dedicada a ‘libros que desafían el poder’

Sin embargo, su pasión literaria llega a un nuevo nivel con la apertura de la Biblioteca Manifesto de Dua Lipa, la cual estará en la histórica ciudad de Oporto, en Portugal.

Hay que recordar que en 2002 la cantante fundó Service95 Book Club, un club de lectura en línea y global con el propósito de celebrar literatura de todo el mundo, conectar a lectores con autores internacionales y fomentar un espacio comunitario de conversación profunda.

No es ningún secreto que Dua Lipa ama leer y compartir esa pasión con sus fans. Sin embargo, ahora ha dado un paso más allá, abrió su propia biblioteca física dedicada a libros prohibidos y censurados.

Este espacio abrió el pasado 27 de junio y es una colaboración con la Librería Lello. Está dedicada a libros “que desafían el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes”.

“Cuando fundé el Club de Lectura Service95, mi ambición era que se convirtiera en un punto de encuentro para escritores y lectores, sin importar dónde se encuentren ni cuáles sean sus circunstancias. Leer sobre el mundo nos acerca, pero lamentablemente, no todos están de acuerdo con eso”, explicó Dua Lipa en un comunicado.

La Librería Manifesto de Dua Lipa reúne cien libros esenciales para comprender el mundo contemporáneo. La misma cantante explica que son títulos “que plantean preguntas o que han sido cuestionados. Algunos han sido prohibidos por los distritos escolares por tratar temas de raza o sexualidad. Otros, escritos para lectores LGBTQIA+, han visto restringida su exhibición. En algunos casos, el autor ha pagado con su vida por sus palabras“.

“Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros desaparecido, a autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer. Les invitamos a visitarla y decidir por sí mismos qué merece un lugar en estas estanterías. Porque a veces, lo más subversivo que se puede hacer es leer un libro y luego hablar de él”, concluyó la cantante.

La Biblioteca del Manifiesto estará ubicada en el nuevo auditorio cultural de la Librería Lello (en Oporto, Portugal) diseñado por el arquitecto Álvaro Siza, ganador del Premio Pritzker.