Dua Lipa comparte fotos inéditas de su luna de miel en Italia

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Levitating publicó un carrusel de 20 fotografías que muestran momentos especiales de sus vacaciones, junto con una descripción de cada uno de ellos.

La cantante británica Dua Lipa compartió las primeras imágenes de su luna de miel junto al actor Callum Turner, en un viaje que realizaron por distintos destinos de Italia tras celebrar una segunda ceremonia de boda.

Las fotografías rápidamente acumularon millones de “Me gusta” y miles de comentarios de fanáticos y celebridades, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Las imágenes muestran a Dua Lipa y Callum Turner disfrutando de un viaje relajado, lejos de los escenarios y de las alfombras rojas.

En la serie de fotografías aparecen descansando en una tina de hidromasaje, tomando el sol, recorriendo calles italianas y compartiendo distintos momentos cotidianos, señala elimparcial.com.

La cantante también dejó ver parte de la gastronomía que disfrutó durante el viaje, incluyendo platos tradicionales de pasta, postres y gelato, uno de los alimentos más representativos de Italia.

Otro de los momentos que llamó la atención fue la visita que realizaron al Coliseo de Roma, uno de los monumentos históricos más importantes del país y una parada obligada para millones de turistas cada año.

Las imágenes muestran un ambiente relajado y romántico, muy distinto al ritmo de trabajo que ambos mantienen habitualmente.