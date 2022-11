Dua Lipa se niega a participar en el mundial de futbol en Qatar

Muchos rumores apuntaban a que Dua Lipa llevaría su espectáculo a la Copa Mundial de Futbol de Qatar, sin embargo, no será así y fue ella misma quien se encargó de dar sus razones del porqué de su negativa a formar parte de esta justa deportiva.

La posición de la intérprete New rules está en contra de leyes homofóbicas y desiguales para la población representada por las mujeres de Qatar, lugar donde se realizará esta el mundial. Pese a que Dua Lipa aficionada al futbol, compartió en una de sus historias de Instagram, que no participará en el espectáculo del Mundial.

La cantante de 27 años también aclaró que, en ningún momento, había formado parte de alguna conversación para integrar parte del evento con las y los organizadores del show.

“No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aclaró.

Y aunque Dua no desestimó su pasión por el futbol, asegurando que apoyará desde la distancia a la selección de Inglaterra, de donde es originaria. Ya que no tiene pensado asistir debido a que Qatar no ha cumplido con la promesa que realizó cuando fue seleccionada como sede para organizar la Copa Mundial de Futbol en 2010 con respecto a los derechos humanos de su población.

“Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, sostuvo Dua Lipa en su mensaje.

Dua Lipa no es la primera personalidad que se pronuncia en contra de las políticas de Qatar, en materia de derechos humanos, pues el youtuber y comentarista de futbol español Ibai Llanos declinó ante la invitación de viajar a Qatar junto a la selección española, pues ha sugerido que este evento deportivo está inmerso en un clima de corrupción del que no será partícipe.

Qatar se rige a través de la Ley islámica, la cual dicta que la homosexualidad es un daño mental que amerita el encarcelamiento, cuando dos personas de un mismo sexo entablan relaciones sexuales. Esta ley, además, impone condiciones estrictas con relación a la forma de vida de las mujeres, pues establece un principio de modestia que regula su manera de vestir, su acceso a la educación y vigila que realice sus actividades públicas acompañadas de otra persona.