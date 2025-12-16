Dua Lipa sigue disfrutando de las calles de la CDMX

La cantante británica Dua Lipa recientemente concluyó una serie de conciertos en la Ciudad de México e hizo una presentación privada en el Caribe mexicano y confirmó su romance con la Ciudad de México al ser captada nuevamente en sus calles, esta vez en compañía de su pareja, el actor Callum Turner.

La presencia de la pareja, que mantuvo un perfil bajo durante su estadía en el país, se volvió viral en las redes sociales.

El actual viaje de Dua Lipa a México inició a principios de diciembre, donde hizo tres conciertos sold-out que marcaron el cierre oficial de su aclamado Radical Optimism Tour.