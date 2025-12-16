Dua Lipa sigue disfrutando de las calles de la CDMX

La cantante británica Dua Lipa recientemente concluyó una serie de conciertos en la Ciudad de México e hizo una presentación privada en el Caribe mexicano y confirmó su romance con la Ciudad de México al ser captada nuevamente en sus calles, esta vez en compañía de su pareja, el actor Callum Turner.
La presencia de la pareja, que mantuvo un perfil bajo durante su estadía en el país, se volvió viral en las redes sociales.
El actual viaje de Dua Lipa a México inició a principios de diciembre, donde hizo tres conciertos sold-out que marcaron el cierre oficial de su aclamado Radical Optimism Tour.
Durante estos conciertos en el Estadio GNP Seguros, la cantante fortaleció su conexión con el público mexicano al rendir homenajes inolvidables a la música local, interpretando temas como “Bésame Mucho” y en una de sus noches cantando “Oye mi Amor”.
Apenas una semana después del clímax de su gira, Dua Lipa regresó fugazmente al territorio mexicano para ofrecer un show privado. La presentación tuvo
lugar el pasado 12 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, como parte de una exclusiva fiesta corporativa.
Ahora, con sus compromisos profesionales aparentemente completados, la artista se permite disfrutar de la CDMX con Callum Turner. La pareja, que ha sido vista en otras ocasiones explorando la cultura local, desde museos hasta taquerías, demuestra una vez más por qué México se ha convertido en uno de los destinos predilectos de la estrella pop a nivel mundial.