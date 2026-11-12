Dua Lipa, SZA y Tame Impala encabezarán Coachella 2027

Coachella 2027 confirmó su cartel con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como artistas estelares en Indio, California. El festival internacional también contará con Madonna, Jisoo de BLACKPINK y la participación especial de Daddy Yankee. Se celebrará en abril de 2027.

El reconocido festival musical se realizará durante dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club. La confirmación del elenco principal generó expectativa global entre los aficionados.

Coachella se posiciona anualmente como uno de los eventos musicales más influyentes a nivel internacional, atrayendo a miles de asistentes y una masiva atención mediática. Su cartel suele marcar tendencias en la industria y en la cultura pop.

Los rumores que circulaban en redes sociales resultaron ciertos, ya que el festival anunció oficialmente la participación de la estrella pop Dua Lipa, la cantante de R&B SZA y el proyecto musical Tame Impala. La legendaria Madonna también formará parte de la programación del evento.

Otro de los anuncios que llamó la atención fue la presentación en solitario de Jisoo, integrante de BLACKPINK. También estará la agrupación BABYMONSTER, ambas pertenecientes a YG Entertainment, sumando presencia de artistas femeninas al elenco.

Además, sobresale la participación de músicos latinos con trayectoria en Estados Unidos y otros países. Daddy Yankee tendrá una presentación especial dentro del apartado “In the Desert”, mientras que la cantante Becky G regresará al escenario de Coachella. La Texana también forma parte del cartel del sábado.

Daddy Yankee, quien será reconocido como Artista del Año en los Latin Grammy 2026, hará su debut en el festival. El mes pasado lanzó “La Postal”, su primer álbum conceptual.

Tame Impala, proyecto musical del australiano Kevin Parker, ocupó uno de los puestos principales del festival en 2019. En esa ocasión se convirtió en el primer artista australiano en encabezar Coachella.

Dua Lipa y SZA también tienen antecedentes en el festival. SZA acompañó a Justin Bieber como invitada sorpresa durante la presentación del canadiense como cabeza de cartel. Por su parte, Lipa compartió escenario con Martin Garrix en 2017.

La participación de Madonna en Coachella 2027 marcará su regreso a la carpa de música electrónica, conocida como Dance Tent. Allí se presentó en 2006 durante la etapa de promoción de su álbum “Confessions on a Dance Floor”.