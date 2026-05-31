Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en ceremonia discreta

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner ha iniciado un nuevo capítulo, pues la pareja se ha casado en Londres. Eso sí, solo fue la boda civil pues planean tener un gran festejo en Italia en las próximas semanas.

Mediante una ceremonia íntima, la pareja decidió darse el “sí” en el ayuntamiento de Marylebone y según fotos recuperadas por The Sun se puede ver a Callum portando un traje sastre y a Dua con un diseño de Schiaparelli.

De acuerdo a la información en esta ceremonia solo estuvieron personas cercanas a la pareja.

El recinto elegido por la pareja

Además, se ha comparado el outfit de Dua Lipa con el que usó Bianca Jagger, ex esposa de Mick Jagger, en su boda que realizaron en 1971.

¿Cuándo será la gran boda de Dua Lipa y Callum Turner?

Dua Lipa y Callum Turner se casarán próximamente en Palermo, Sicilia en Italia y de acuerdo a la información la boda durará tres días.

En cuanto a los invitados no se tienen muchos detalles, pero se habla de la asistencia de figuras como Elton John, Charli xcx, Tove Lo, entre otros.

La pareja se conoció en 2024 y a partir de ahí su relación fue creciendo al punto que están a nada de casarse. Se conocieron en Londres y no fue hasta diciembre pasado que se dio a conocer que Callum Turner pidió su mano a la intérprete de “Training Season”.