$!Dulce María reacciona al video musical de ‘Rebelde’, en su nueva versión

Dulce actualmente se está reintegrando a su vida como cantante con Origen después de una pausa tras haber dado a luz a su hija María Paula, quien tiene 10 meses.

Los otros protagonistas: Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, continúan festejando el RBDay cada año, pero se han abstenido de hacer comentarios acerca del video musical de Rebelde.

Después de la publicación del videoclip, algunos de los comentarios que más apoyo recibieron en YouTube fueron una crítica para la producción.

“Escuché esta nueva versión por morbo pero definitivamente no me hizo cantar o bailar como con la original”, “No es que esté mal hacer nuevas versiones de las canciones, es solo que cuando escuchas Rebelde solo piensas en Anahí diciendo ‘mientras mi mente viaja’, sabes?”, “El video es horrible, esto no me motiva a ser rebelde sino un influencer mediocre como muchos de los que hay hoy en día”, comentaron en su video oficial.

Entre las críticas también hubo quien comparó a este remake con Élite, pues los internautas aseguraron que se trata de una versión mexicana de la serie española.

Esta nueva interpretación de los alumnos del Elite Way School será un proyecto dirigido a la generación Z y mantendrá la trama de la novela original, pero concentrado en menos capítulos. Según se había revelado hace algunos meses a través de una publicación que este proyecto consistirá en 20 episodios. Cris Morena, la creadora y productora de Rebelde Way reveló que la producción original consistía en 200 episodios que se condensaron y reformularon, pero mantendrán a los personajes principales.