$!Duques de Sussex muestran a su hija por primera vez y envían emotivo mensaje de Navidad

Todos los protagonistas de la postal aparecen sonrientes y lucen pantalones vaqueros. Alexi Lubomirski compartió en sus redes sociales la experiencia de haber captado ese momento y aseguró sentirse privilegiado por haber podido capturar un instante como aquel, en el que se desprende mucho amor.

En el mensaje que los duques de Sussex compartieron, y que acompaña a la imagen, describieron la importancia que tuvo para ellos el nacimiento de su hija Lilibet, así como las primeras palabras de su hijo Archie y además, compartieron cómo han aprovechado estas fiestas para hacer donaciones a organizaciones que trabajan con refugiados afganos en los Estados Unidos, mediante la fundación, Archewell Foundation.

“Felices vacaciones”, se lee al inicio de la postal y enseguida se detalla que la fundación Archewell, que fundaron los Duques, se encuentra ayudando a organizaciones que ayudan a diversas familias:

“Este año 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Les deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili”, se detalló en la fotografía.