Dwayne ‘La Roca’ Johnson emociona a sus fans con fotos inéditas de ‘Black Adam’

A la espera de comprobar si los rumores son ciertos y Henry Cavill anuncia en la Comic-Con la presencia de su Superman en Black Adam o en su secuela, el protagonista de la cinta, Dwayne Johnson, dispara aún más el hype de los fans publicado fotografías inéditas de la película.

Se trata, concretamente, de tres imágenes que el actor, productor y luchador de California ha publicado en su cuenta oficial de Twitter acompañadas del texto: “See you all this Saturday at @Comic_Con. The Man in Black comes home” (“Los espero a todos este sábado en la Comic-Con. El Hombre de Negro vuelve a casa”).