‘Earthworm Jim’, el mítico personaje de los 90, tendrá nueva serie animada

Earthworm Jim, el hilarante protagonista de la saga del mismo nombre que tan buenos momentos brindó en varias plataformas a lo largo de los años 90, regresará pronto a la actualidad en forma de serie de animación.

Interplay Entertainment ha presentado el primer tráiler de Earthworm Jim: Beyond the Groovy, una nueva serie animada para televisión, creada junto a la compañía Agency for the Performing Arts, aunque por el momento no ha trascendido socio para su distribución, por lo que no se ha confirmado plataforma ni fecha de estreno.

Earthworm Jim: Beyond the Groovy nos narrará las aventuras de Jim junto a sus amigos, dos gusanos antropomórficos como él y un enorme toro en un alocado viaje intergaláctico para encontrar la Tierra.

Al frente del equipo creativo encontramos a K. Michel Parandi (XYZ: From Fire and Dust), que liderará este nuevo proyecto televisivo de Interplay.

Y es que Parandi colaborará con Aaron Billet, ex productor de Disney Insider, y Passion Pictures, un estudio especializado en cortos de animación y publicidad.

Recordemos que esta nueva serie, basada en Earthworm Jim, no es la primera que adapta las aventuras del gusano galáctico, ya que en los 90, en su momento de máxima popularidad, Universal Cartoon Studios ya creó su propia serie animada.

Más allá de esta nueva serie animada, Earthworm Jim tiene previsto regresar también en forma de videojuego para Intellvision Amico. “¡El equipo original que trajo Earthworm Jim 1 y 2 al mundo, se ha reunido 25 años después para traer una experiencia Earthworm Jim completamente nueva a las masas! Usando el diseño único del mando de Amico y sus capacidades multijugador únicas, el nuevo Earthworm Jim 4 estará solo disponible en Intellvision Amico”, aseguran los creadores del nuevo juego.