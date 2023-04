Desde las 14:00 a las 22:00 horas se efectúan este sábado 8 y domingo 9 de abril las actividades, además de que pueden disfrutar de los diferentes stands que se encuentran en el lugar.

“Este año tenemos 15 equipos participantes, pero alrededor de todos los concursantes son casi 200 participantes. Tenemos muchos objetivos, pero el principal es traer diversión, traer un espectáculo digno, y últimamente para nosotros se ha vuelto un propósito promover Mazatlán como un destino turístico, todo esta gente viene a vacacionar, viene a conocer, viene a ver, se ha enamorado de Mazatlán, se ha enamorado del ambiente de Mazatlán, y lo hemos hecho como un propósito al menos en nuestro mundo, porque este mundo es completamente diferente, estos chicos no son de tomar, no son de beber, eso no les emociona, a ellos les emociona disfrazarse, ver caricatura, salir, divertirse, pero una diversión sana, y queremos que Mazatlán también ofrezca diversión sana para los jóvenes que la quieran”.